مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد: کانونهای فرسایش بادی استان نیازمند برنامهریزی دقیق و بلندمدت است.
به گزارش خبرگزاری صداسویمامرکز یزد ، باقری در حاشیه همایش بیابانزدایی و فرسایش خاک از تخصیص اعتبار ۹۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات مقابله با ریزگردها برای استان یزد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که اثرات مثبت این اعتبار را در سطح استان، مردم خوب استان مشاهده خواهند کرد.
وی افزود: ۹۷۰ هزار هکتار کانون فرسایش بادی داریم که نیازمند برنامهریزی دقیق و بلندمدت است. مطالعات بلندمدت انجام شده و امسال با اعتباری که گذاشتیم، میتوانیم این کانونها را حذف کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد اظهار داشت: سازمان منابع طبیعی در قالب پروژههای بیولوژیکی و همچنین روشهای غیربیولوژیکی نظیر مالچپاشی با مالچهای غیرنفتی و استفاده از چکانهای غیرزنده به دنبال حل این معضل است.
باقری بر اهمیت مشارکت مردم و استفاده از مسئولیت اجتماعی صنایع تأکید و اظهار امیدواری کرد با این همکاریها، بخش اعظمی از مشکلات، طی یک برنامه چهار تا پنج ساله در قالب برنامه هفتم توسعه پیش برود و بتوانیم حداقل از ۸۰ درصد مشکلات در بحث فرسایش بادی و طوفان جلوگیری کنیم.
وی به مشکلات و چالشهای اخیر در زمینه گرد و غبار و ریزگردها اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و سال جاری، فراوانی رخداد طوفانهای گرد و غبار بسیار زیاد بوده است. به همین مناسبت، نشستهای هماندیشی برگزار کردیم تا راهکارهایی برای کنترل و مدیریت این رخدادها بیابیم.