اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصادی در گرو تقویت زیر ساختهای ارتباطی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کسب و کارهای اینترنت پایه و توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان پدیده جهانی در این برهه از تاریخ با سرعت فزایندهای رو به رشد بوده و توسعه و گسترش این نوع فعالیتها مستلزم ایجاد زیرساختهای ارتباطی شهری و روستایی است تا به نحوی سهم استانها در این نوع اقتصاد ارتقا پیدا کند. مدیر کل ارتباطات و فناوری استان با حضور در بخش خبری صبحدم امروزدرباره اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه شبکه ارتباطات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند وتا پایان سال این میزان به بیش از ۱۰۰ روستا خواهد رسید. حیدری همچنین یادآور شد در حوزه شهری نیز راه اندازی تکنولوژیهای نوین مانند ۵ G دردست اقدام است که تمام مشترکیسن ثابت و کسب وکارها نیز بتوانند با سرعت و کیفیت بهتری از شبکه اطلاعات بهره ببرند. مدیر کل ارتباطات وفناوری استان اظهار داشت: از ۱۳۱۰ روستای استان بالای ۲۰ خانوار استان، ۱۲۳۶ روستا حداقل به یکنوع شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند و ۱۰۹۶ روستا نیزمعادل ۳/۸۶ درصد از شاخص اینترنت با کیفیت برخوردار هستند که از میانگین کشوری بالاتر است.