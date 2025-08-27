براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و هوای ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۵ شهریور در دشت آزادگان روی عدد ۱۷۸، هویزه ۱۷۵، هندیجان ۱۵۸، بندر ماهشهر ۱۵۴، بهبهان ۱۵۳، ملاثانی ۱۳۴ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی است.

در این مدت اهواز با شاخص کیفی ۱۳۵، رامهرمز ۱۳۱، شوش ۱۲۹، آغاجاری ۱۱۸، امیدیه ۱۰۴، دزفول ۱۰۲ و لالی ۱۰۱ AQI گویای وضعیت نارنجی و ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

براساس داده‌های این سامانه، آبادان، اندیکا، اندیمشک، باغملک، گتوند، مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول و دهدز در وضعیت پاک قرار گرفت.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.