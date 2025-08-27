به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ناصر عبداللهیان در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت افزود: همچنین با اجرای طرح مدیریت برق در دوره اوج بار تابستان، تحقق ۳۶ بسته مدیریت مصرف ابلاغی از سوی شرکت توانیر و ارتقای پایداری شبکه مصرف ۶ درصدی برق در بخش عمومی و ادارات و هفت مگاواتی روشنایی معابر استان اردبیل تعدیل شد.

وی با اشاره به نیاز استان به حدود ۶۰۰ مگاوات برق در هر روز، اظهار کرد: طبق اعلام شرکت توانیر در اوج بار تابستان فقط در بخش خانگی مصرف برق باید ۱۱۰ مگاوات به طرق مختلف از جمله اعمال خاموشی تعدیل و کاهش یابد.

وی بیان کرد: بر همین اساس برق واحد‌های صنعتی استان باید سه روز در هفته و برق کشاورزان هر روز ۶ ساعت قطع شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اضافه کرد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران در برنامه خاموشی‌های برق رضایت‌مندی مردم و راحتی و رفاه مشترکان رعایت می‌شود.

عبداللهیان از تلاش شرکت توزیع نیروی برق استان برای کاهش اعمال خاموشی در تمام بخش‌ها خبر داد و گفت: برق واحد‌های صنعتی استان به جای سه روز، ۲ روز در هفته و برق بخش کشاورزی به جای ۶ ساعت، چهار ساعت در هر روز قطع می‌شود.

وی با اشاره به نصب کنتور‌های هوشمند برق در بخش خانگی، کشاورزی و اداری به منظور کنترل پذیری، رویت پذیری و کاهش مصرف تصریح کرد: هم‌اکنون پنج هزار و ۵۰۰ مشترک پرمصرف برق در مناطق مختلف این استان شناسایی شده که با نصب کنتور هوشمند برق مصرفی آنها رصد و در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، برق آنها به طور خودکار قطع می‌شود.

وی با بیان اینکه زمان پیک بار برق مصرفی استان از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۷ عصر و ساعت ۲۰ تا ۲۳ شب است، ادامه داد: با افزایش مصرف در تابستان، صرفه‌جویی در مصرف برق در تمام اوقات شبانه‌روز به‌ویژه زمان پیک بار برای جلوگیری از اعمال خاموشی ضروری است.