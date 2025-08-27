پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از کاهش ۹ درصدی مصرف برق در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سایه همکاری مشترکان خانگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ناصر عبداللهیان در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت افزود: همچنین با اجرای طرح مدیریت برق در دوره اوج بار تابستان، تحقق ۳۶ بسته مدیریت مصرف ابلاغی از سوی شرکت توانیر و ارتقای پایداری شبکه مصرف ۶ درصدی برق در بخش عمومی و ادارات و هفت مگاواتی روشنایی معابر استان اردبیل تعدیل شد.
وی با اشاره به نیاز استان به حدود ۶۰۰ مگاوات برق در هر روز، اظهار کرد: طبق اعلام شرکت توانیر در اوج بار تابستان فقط در بخش خانگی مصرف برق باید ۱۱۰ مگاوات به طرق مختلف از جمله اعمال خاموشی تعدیل و کاهش یابد.
وی بیان کرد: بر همین اساس برق واحدهای صنعتی استان باید سه روز در هفته و برق کشاورزان هر روز ۶ ساعت قطع شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اضافه کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران در برنامه خاموشیهای برق رضایتمندی مردم و راحتی و رفاه مشترکان رعایت میشود.
عبداللهیان از تلاش شرکت توزیع نیروی برق استان برای کاهش اعمال خاموشی در تمام بخشها خبر داد و گفت: برق واحدهای صنعتی استان به جای سه روز، ۲ روز در هفته و برق بخش کشاورزی به جای ۶ ساعت، چهار ساعت در هر روز قطع میشود.
وی با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند برق در بخش خانگی، کشاورزی و اداری به منظور کنترل پذیری، رویت پذیری و کاهش مصرف تصریح کرد: هماکنون پنج هزار و ۵۰۰ مشترک پرمصرف برق در مناطق مختلف این استان شناسایی شده که با نصب کنتور هوشمند برق مصرفی آنها رصد و در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، برق آنها به طور خودکار قطع میشود.
وی با بیان اینکه زمان پیک بار برق مصرفی استان از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۷ عصر و ساعت ۲۰ تا ۲۳ شب است، ادامه داد: با افزایش مصرف در تابستان، صرفهجویی در مصرف برق در تمام اوقات شبانهروز بهویژه زمان پیک بار برای جلوگیری از اعمال خاموشی ضروری است.