همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، ۵۱ پروژه فرهنگی در حوزه کتابخانههای عمومی کشور به بهرهبرداری میرسد که با افتتاح این طرحها، بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع به زیربنای کتابخانههای عمومی کشور افزوده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام روابط عمومی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، این پروژهها شامل افتتاح ۲۶ کتابخانه جدید از جمله ۶ کتابخانه سیار، اجرای ۲ طرح توسعه فضا و بهرهبرداری از ۲۳ پروژه بازطراحی و نوسازی کتابخانههای موجود است.
آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با اشاره به اینکه کتابخانههای عمومی صرفاً محل امانت کتاب نیستند، بلکه بستر اصلی تعاملات فرهنگی، اجتماعی و یادگیری به شمار میآیند، گفت: توسعه کمی و کیفی کتابخانهها به معنای ایجاد فرصتهای برابر برای اقشار مختلف جامعه است و نهاد کتابخانههای عمومی کشور با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.
وی در ادامه با تأکید بر نقش راهبردی کتابخانههای سیار افزود: این کتابخانهها امکان بهرهمندی از خدمات فرهنگی را برای مناطقی فراهم میکنند که دسترسی آسانی به کتابخانههای ثابت ندارند و به همین دلیل، توسعه ناوگان سیار از اولویتهای اصلی نهاد در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی برابر به کتاب و منابع اطلاعاتی محسوب میشود.
نظربلند تصریح کرد: ایجاد فضاهای پویا و کارآمد برای کودکان، نوجوانان، جوانان و عموم مردم ضرورتی انکارناپذیر است و افتتاح این پروژهها گامی در راستای فراهمکردن محیطی شایسته برای مطالعه، خلاقیت و رشد فکری جامعه خواهد بود.
براساس آخرین آمار، تا پایان مردادماه سال جاری، ۳ هزار و ۷۹۴ کتابخانه عمومی در سراسر کشور فعال است که خدمات خود را از طریق ۴ هزار و ۱۷۵ نقطه خدمت به مردم ارائه میدهند. همچنین ۶۱ کتابخانه سیار با پوشش ۴۴۲ نقطه خدمت در مناطق مختلف کشور بهویژه در روستاها و مناطق کمتر برخوردار فعالیت دارند.