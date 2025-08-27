به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (چهارشنبه پنجم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم والیبال جوانان ایران که پس از کسب پنج برد متوالی در مرحله مقدماتی به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد، از ساعت ۹:۳۰ دقیقه امروز در سالن شماره دو مسابقات به مصاف آرژانتین رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کند.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست بعدی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا ششمین برد متوالی خود در این رقابت‌ها را جشن بگیرند.

تیم والیبال جوانان این دیدار را با ترکیب آرین محمودی نژاد، طا‌ها بهبودنیا، عمران گوک جیلی، سیدمتین حسینی، آرمین قلیچ نیازی، پویا آریاخواه و سیدمرتضی طباطبایی (لیبرو) آغاز کرد.

عماد کاکاوند، محمدمانی علیخانی، علی ممبینی و شایان محرابی دیگر بازیکنان ایران در این مسابقه بودند که با نظر سرمربی وارد زمین شدند.

داورانی از آمریکا و جمهوری چک قضاوت دیدار ایران و آرژانتین را برعهده داشتند که به مدت ۱۱۱ دقیقه طول کشید.

آرمین قلیچ‌نیازی با کسب ۱۸ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و آرژانتین را به دست آورد.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم جوانان در این مسابقات هستند.

تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان فردا استراحت دارند و دیدار‌های مرحله دوم حذفی جمعه هفتم شهریور پیگیری خواهد شد و تیم والیبال جوانان ایران به مصاف برنده دیدار ژاپن و چین می‌رود.