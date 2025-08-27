به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های دولت، مهم‌ترین اولویت این نهاد را توانمندسازی خانواده‌های زیر پوشش عنوان کرد و گفت: رویکرد کمیته امداد در سال گذشته، حرکت به سمت مشاغل دانش‌بنیان و نو از جمله استفاده از پهپاد‌های کشاورزی بوده که برای بسیاری از خانواده‌ها درآمدزایی مناسبی به همراه داشته است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع انرژی در کشور از اجرای ۲۰۰ طرح نیروگاه خورشیدی خانگی در سال گذشته خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان امسال به ۵۰۰ طرح افزایش یابد.

شیبه در ادامه به موضوع مسکن محرومین اشاره کرد و ادامه داد: با مشارکت بنیاد مسکن و سپاه پاسداران، ۸۰۰ واحد مسکونی در استان به اتمام رسید و به نیازمندان تحویل داده شد.

اهدای جهیزیه و کالای خانگی به مددجویان

مدیرکل کمیته امداد خوزستان در تشریح دیگر خدمات این نهاد حمایتی گفت: همچنین در راستای ازدواج آسان، حدود ۶۰۰ سری جهیزیه و ۱۲ هزار قلم کالای خانگی شامل لوازم سرمایشی و گرمایشی بین نیازمندان توزیع شده است.

شیبه با قدردانی از خیرین، مردم، مسئولین و دولتمردان استان به ویژه استاندار و نماینده ولی فقیه، افزود: همگی در استان در بحث محرومیت‌زدایی ید واحده هستند و امید می‌رود روز به روز شاهد ارتقای خدمات به خانواده‌های نیازمند باشیم.

نمایشگاه هفته دولت از روز سوم تا هفتم شهریورماه در محل نمایشگاه بین المللی اهواز دایر است.