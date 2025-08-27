با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بهره‌برداری از ۳ طرح تولیدی و بهداشتی در پیرانشهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سه طرح تولیدی و بهداشتی با سرمایه‌گذاری بیش از یک همت به مناسبت هفته دولت و با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در شهرستان پیرانشهر به بهره‌برداری رسید.

یکی از این طرح‌ها، صنایع کارتن‌سازی با ظرفیت سالانه هزار و ۲۰۰ تن انواع کارتن‌های مواد خوراکی و بهداشتی است که بخش خصوصی برای احداث آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده است که ۴۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلات بانکی بوده است.

این طرح برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کرده و با توسعه ثبت سفارش امکان افزایش آن به ۶۰ نفر را دارد.

همچنین یک واحد تولیدی صنعتی نیز با ظرفیت سالانه هزار تن و سرمایه‌گذاری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

در این کارخانه هم‌اکنون ۱۵ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که با تجهیز آن به دستگاه‌های جدید، نیروی انسانی آن به ۲ برابر افزایش می‌یابد.

طرح سوم مرکز جامع سلامت شهری پیرانشهر بود که با ۴۲۰ میلیارد هزینه و پس از ۱۴ ماه به اتمام رسیده است.