نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد، بهعنوان بزرگترین رویداد خودرویی شرق کشور، با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج. ا. ایران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:به نقل از روابط عمومی نمایشگاه تهران، نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد، بهعنوان بزرگترین رویداد خودرویی شرق کشور، با حضور صدیف بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج. ا. ایران، سید حسن حسینی، فرماندار مشهد، ناصر توکلیانفر، مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی مشهد و اعضا هیات رئیسه انجمن برگزار کنندگان نمایشگاههای ایران در محل نمایشگاه بینالمللی مشهد بهطور رسمی افتتاح شد.
در نمایشگاه امسال بیش از ۲۵ شرکت تولیدکننده و واردکننده خودروهای سبک و سنگین و تامین کنندگان زنجیره صنعت خودرو از جمله ایران خودرو و سایپا، گروه بهمن با زیر مجموعههای خود، گروه ماموت، سروش موتور مبنا، صنایع خودروسازی ایلیا، خودروسازان راین،امجی، آریادیزل، کاملدیزل، مارال صنعت، مادو موتور، شتابران و فردادیزل در این رویداد حضور دارند.
این رویداد برای علاقهمندان و کارشناسان فرصت مناسبی است تا از نزدیک با جدیدترین دستاوردهای خودروسازان آشنا شده و امکان تست و بررسی را پیدا کنند.
بیست و پنجمین نمایشگاه خودرو مشهد از ۴ تا ۷ شهریور ماه در محل نمایشگاههای بینالمللی این شهر از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.