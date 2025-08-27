تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا در ۵ ماه گذشته ۱۰.۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عبدالرضا محمودی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، تولید انرژی خالص نیروگاه شهید سلیمی نکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در این مدت، حدود ۴ میلیارد و ۷۸۷ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است.
محمودی با اشاره به سهم واحدهای مختلف نیروگاه گفت: حدود ۷۶ درصد انرژی تولیدی در واحدهای بخار و بیش از ۲۴ درصد در بلوک سیکل ترکیبی به دست آمده و تاکنون ۵۳ درصد از تعهد سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شده است.
وی با تأکید بر دشواری نگهداری واحدهای بخار پس از ۴۶ سال بهرهبرداری، افزود: در آستانه چهل و هفتمین سال فعالیت این واحدها، حفظ آمادگی برای تولید پایدار انرژی بهویژه در تابستان بسیار دشوار است. اما با تلاش جهادی متخصصان نیروگاه، بازدیدها و تعمیرات دورهای بهموقع انجام شده و واحدها در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
مدیرعامل نیروگاه نکا با اشاره به شرایط سخت دمایی و افزایش تقاضای مصرف برق در تابستان امسال، از همراهی مردم در مدیریت مصرف تقدیر کرد و گفت: کارکنان نیروگاهها در شرایط دشوار محیطی برای تأمین بیوقفه برق تلاش میکنند تا کشور با کمترین مشکل از پیک مصرف عبور کند.