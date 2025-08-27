رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: همزمان با هفته دولت، پنج طرح بهداشتی و درمانی با بهره‌مندی ۲۰ هزار نفر در استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت پنج پروژه بهداشتی و درمانی در استان لرستان با حضور مدیر کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت به صورت ارتباط تصویری افتتاح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: این طرح ها شامل چهار خانه بهداشت و یک مرکز جامع سلامت با بیش از یک هزار و ۴۰۰ متر مربع زیربنا است.

جلال الدین امیری افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده که بیش از ۲۰ هزار نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند.

امیری با اشاره به اینکه تعدادی از طرح‌های این دانشگاه به دلیل مشکلات کوچک در برنامه افتتاح قرار نگرفتند، گفت: در حوزه سلامت استان، مراکز بهداشتی نیمه تمام و استیجاری وجود دارد که در ۲ تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجموع ۲۳۸ طرح در نظر گرفته شده است.