به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان امام رضا (ع)، گفت : این مجتمع در ۷ طبقه با هزینه‌ای بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در بیمارستان امام رضا (ع) ساخته شده و مجهز به رادیوتراپی، پرتودرمانی، تصویربرداری، پیوند استخوان، اتاق عمل و آی‌سی‌یو است.

سلمان سلطانی، افزود: بهره‌برداری از این طرح به کاهش چشمگیر صف بیماران شیمی‌درمانی منجر می‌شود.

وی تاکید کرد : هزینه‌های ساخت این مجتمع که بخشی از انستیتو سرطان بیمارستان امام رضا (ع) است با مشارکت خیران، منابع حاصل از مولدسازی و حمایت‌های استانداری خراسان رضوی تأمین شده است.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع)، گفت: این مجتمع در اینده نزدیک به بهره برداری میرسد.





