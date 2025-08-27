پخش زنده
ساخت مجتمع جامع سرطان مشهد به عنوان بزرگترین مرکز درمان تخصصی سرطان در شرق کشور پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان امام رضا (ع)، گفت : این مجتمع در ۷ طبقه با هزینهای بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در بیمارستان امام رضا (ع) ساخته شده و مجهز به رادیوتراپی، پرتودرمانی، تصویربرداری، پیوند استخوان، اتاق عمل و آیسییو است.
سلمان سلطانی، افزود: بهرهبرداری از این طرح به کاهش چشمگیر صف بیماران شیمیدرمانی منجر میشود.
وی تاکید کرد : هزینههای ساخت این مجتمع که بخشی از انستیتو سرطان بیمارستان امام رضا (ع) است با مشارکت خیران، منابع حاصل از مولدسازی و حمایتهای استانداری خراسان رضوی تأمین شده است.
رئیس بیمارستان امام رضا (ع)، گفت: این مجتمع در اینده نزدیک به بهره برداری میرسد.