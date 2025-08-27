مدیر مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس: دومین محموله بین‌المللی تجهیزات معدنی به پروده ۴ طبس رسید و مرحله دیگری از توسعه معدنی طبس محقق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس گفت: با ورود دومین محموله بزرگ تجهیزات معدنی به سایت بلوک ۳ پروده ۴ طبس، مرحله تازه‌ای از توسعه معادن زغال‌سنگ این منطقه محقق شد.

محمد جوادیان مدیر مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس از مجتمع‌های زیرمجموعه ایمپاسکو و مجری طرح تکمیل اکتشافات و تجهیز معدن زغال‌سنگ پروده ۴ گفت: محموله‌ای به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد ریال از تجهیزات مورد نیاز مجتمع از چین تامین شده و قرار است مسیر خودکفایی صنایع فولاد و کک‌سازی کشور را هموار کند.

وی افزود: همگام با تداوم فعالیت اجرایی تنها معدن تمام‌مکانیزه زغال‌سنگ ایران در لایه با ضخامت پایین و با هدف استخراج سالیانه ۷۵۰ هزار تن زغال‌سنگ خام کک شو، دومین محموله بزرگ تجهیزات خارجی معدن شامل رودهدر، فن اصلی و سایر اقلام وارد سایت شد.

مدیر مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس همچنین گفت: این محموله در روز‌های پایانی مردادماه از گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص و در معدن تخلیه شده است.

جوادیان افزود: ورود این تجهیزات با پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) محقق شد.

وی با تاکید بر اهمیت این طرح گفت: با عملیاتی شدن طرح بلوک ۳ پروده ۴ به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح مکانیزاسیون زغال‌سنگ کشور، وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه کاهش می‌یابد و گام مهمی در مسیر خودکفایی در تامین زغال‌سنگ مورد نیاز صنایع فولادی و کک‌سازی کشور برداشته خواهد شد.

مدیر مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس با بیان اینکه این امر صرفه‌جویی قابل توجهی در مصارف ارزی این صنایع به همراه خواهد داشت افزود: پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری کامل برسد و تحولی بزرگ در حوزه استخراج و تامین زغال‌سنگ کشور رقم بزند.