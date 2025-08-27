به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی استانداری اصفهان در سفر خود به شهرضا گفت: این طرح‌ها با اعتبار ۲۵ همت در استان اصفهان کلنگ‌زنی و افتتاح می‌شوند و شامل نیروگاه‌های تولید برق خورشیدی، کارخانه‌های تولیدی و صنعتی، حوزه گردشگری، درمانی و کشاورزی هستند.

اکبر صالحی افزود: در شهرستان شهرضا هم ۶۰ طرح عمرانی در زمینه‌های راهداری، تولیدی، صنعتی، نیروگاهی، گردشگری، خدمات شهری و کشت گلخانه‌ای با اعتبار و هزینه‌ای بالغ بر هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان کلنگ‌زنی و افتتاح شد.

در آیین افتتاح طرح‌های عمرانی شهرضا، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به تغییر شرایط اقلیمی و کاهش بارش‌ها گفت: استان اصفهان با ساخت بیش از سه هزار هکتار گلخانه یکی از استان‌های پیشرو در مبحث کشت‌های گلخانه‌ای در کشور شده است.

جهانبخش دولتشاه افزود: ساخت بیش از سه هزار هکتار گلخانه و صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب با تولیدات متنوع گلخانه‌ای در بخش کشاورزی موجب شده است استان اصفهان نسبت به دیگر استان‌های کشور متمایز و حائز رتبه شود.