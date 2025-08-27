به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: یکی از وظایف ذاتی پلیس امینت اقتصادی برخورد با پدیده مذموم احتکار بویژه احتکار کالا‌های اساسی بوده، از این رو اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در راستای منویات مقام معظم رهبری، با اقدامات اطلاعاتی نسبت به شناسایی یک باب انبار بزرگ احتکار مواد غذایی واقع در شهرستان ساری اقدام کردند.

او افزود: در تعاقب آن با رصد فنی و اطلاعاتی و همچنین حصول اطمینان از وجود کالا با همکاری اداره صمت استان به آدرس مورد نظرعزیمت و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در انبار حجم گسترده‌ای از انواع کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی موجود است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: بدواً کارشناسان این پلیس از کد پستی انبار در سامانه صمت شهرستان استعلام که انبار ثبت در سامانه جامع انبار‌ها بوده، اما اقلام داخل آن ثبت ورودی و خروجی نداشته و طبق نظرکارشناسان صمت که در محل حضور داشتند این موضوع به منزله احتکار محسوب و ارزش کالا‌ها ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ خورشاد با اشاره به دستگیری یک متهم در این راستا، ضمن هشدار به احتکار کنندگان و افراد سوجو که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.