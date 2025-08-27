پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: سرمایهگذاری در مناطق مرزی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، به ارتقای امنیت و تقویت همکاریهای اقتصادی و اجتماعی در این مناطق کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالکریم حسینزاده افزود: تولیدکنندگانی که سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال و رونق تولید به کار میگیرند، شایسته حمایت هستند و دولت چهاردهم این موضوع را از مهمترین اولویتهای خود قرار داده است.
وی همچنین با اشاره به نقش مرزها در توسعه ملی، خاطرنشان کرد: مناطق مرزی ظرفیتهای فراوانی در حوزه تولید، بازرگانی و صادرات دارند و بهرهگیری درست از این فرصتها، علاوه بر رونق اقتصادی، به افزایش ضریب امنیت اجتماعی نیز منجر میشود.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: ایجاد شهرکهای صنعتی و تولیدی مشترک در این مناطق از برنامههای اصلی دولت است که در حال برنامهریزی و پیگیری قرار دارد.
حسینزاده همچنین از افزایش اختیارات استانداران در مناطق مرزی خبر داده و اضافه کرد: این اقدام در راستای تسهیل صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان انجام شده و اکنون بسیاری از تصمیمات مهم در سطح استان قابل اتخاذ و اجراست.
وی در ادامه افزود: پس از ایستادگی تاریخی در جنگ تحمیلی اخیر، هیچ عذر و بهانهای برای کوتاهی در خدمت به ملت پذیرفته نیست و همه مسئولان باید قدردان این پایمردی باشند.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در پایان با تأکید بر عزم دولت در حمایت از تولید و اشتغالزایی، اظهار داشت: با وجود شرایط سخت اقتصادی و برخی فضاسازیهای غیرمنصفانه، دولت چهاردهم تمام توان خود را برای خدمترسانی به مردم و ایجاد امید در جامعه به کار گرفته است.