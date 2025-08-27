پخش زنده
دبیر «جایزه شعر ساعد باقری» از برگزاری آیین پایانی این رویداد در دوازدهم شهریور به میزبانی خانه هنرمندان ایران خبر داد و گفت: هزار و ۵۳۷ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شد و هفت نامزد نهایی پس از چند مرحله داوری برگزیده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمهدی نوری گفت: پس از چند ماه تلاش و همراهی شاعران، منتقدان و دوستداران شعر، توانستیم به مرحله پایانی این دوره از جایزه برسیم. داوران این دوره، هرمز علیپور، محمد سلمانی، اسماعیل امینی، حمیدرضا شکارسری و کبری موسوی قهفرخی بودند.
وی با اشاره به روند دریافت آثار افزود: مهلت ارسال آثار در ابتدا تا پایان تیرماه تعیین شده بود که با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین استقبال چشمگیر شاعران، این مهلت تا نیمه مردادماه تمدید شد.
دبیر «جایزه شعر ساعد باقری» گفت: در نهایت هزار ۵۳۷ اثر متعلق به ۵۵۴ شاعر از ۲۹ استان کشور و ۶ اثر از خارج از کشور به دبیرخانه جایزه دریافت شد که نشان از استقبال شاعران از نخستین دوره این جایزه دارد.
نوری درباره فرایند داوری توضیح داد: چندین مرحله داوری مقدماتی برای بررسی آثار انجام شد و پس از عبور آثار برگزیده از این مراحل، داوری نهایی صورت گرفت. نتیجه این داوریها معرفی هفت نامزد نهایی است که اسامی آنها به ترتیب حروف الفبا بدین شرح اعلام میشود: نجمه باقیپور، داوود جمالی، روح الله سرطاوی، محمد عسکری ساج، علی فرزانهموحد، سعید مبشر و سارا متقی.
وی تاکید کرد: جایزه شعر ساعد باقری جایزهای مستقل است که بدون وابستگی به نهادهای دولتی و تنها با حمایت حامیان خصوصی برگزار میشود و در آیین اختتامیه ضمن معرفی برگزیده نهایی جایزه از کتاب نخستین دوره این جایزه نیز رونمایی خواهد شد.