مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد با تأکید بر حمایت‌های دولتی و تسهیلات جدید، خبر‌های خوشی برای زنان خانه‌دار، دانشجویان و مشمولان خرید سنوات سربازی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رحیمی نسب با اشاره به تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال ۱۳۸۴، یکی از مهم‌ترین مزایای این صندوق را پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت دانست و گفت: این بدان معناست که تنها ۳۰ درصد از حق بیمه به عهده خود بیمه‌شدگان است که ظرفیت بسیار خوبی برای برخورداری از مزایای بیمه اجتماعی فراهم می‌کند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه طیف وسیعی از افراد می‌توانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند، افزود: خانم‌های خانه‌دار، دانشجویان و تمامی کسانی که سرپرست خانوار هستند یا دانشجو، و در رده سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند و فاقد هرگونه بیمه اجتماعی هستند، می‌توانند به عضویت این صندوق درآیند.

رحیمی نسب گفت: حق بیمه ماهانه از ۱۰۸ هزار تومان تا ۴۳۸ هزار تومان متغیر است که در واقع، دولت برای هر نفر سالانه قریب به ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان یارانه بیمه‌ای پرداخت یا تمدید می‌کند.

وی خبر خوشی را نیز در مورد مادران دارای سه فرزند به بالا اعلام کردو گفت دو هزار و ۱۱۵ مادر دارای سه فرزند روستایی و عشایری در استان یزد به صورت رایگان نزد این صندوق بیمه شده‌اند که ۱۰۰ درصد حق بیمه این مادران توسط دولت پرداخت می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تسهیلات جدیدی که مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزدبه آن اشاره کرد، امکان خرید سنوات خدمت سربازی است.

رحیمی نسب افزود: کسانی که متقاضی خرید سنوات سربازی هستند، می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یا با مراجعه به کارگزاران ما در سطح استان، اقدام به خرید سنوات سربازی خود کنند.