رئیس بنیاد علم ایران از حمایت ویژه از رساله‌های با محور‌های اولویت‌دار برنامه هفتم خبر داد و گفت: حمایت از رساله دکترا در این حوزه‌ها به ۴۰۰ میلیون تومان و گرنت تجهیزات به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی سلطانی رئیس بنیاد علم ایران در نشست خبری امروز با تاکید بر اینکه این ارقام حمایتی برای اولویت‌های اعلام شده در برنامه هفتم توسعه بالاتر است، گفت: به‌طور مثال، حمایت از رساله دکترا در این حوزه‌ها به ۴۰۰ میلیون تومان و گرنت تجهیزات به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: اولویت‌های برنامه هفتم توسعه در بند و ماده ۹۷ برنامه درج شده که شامل حوزه‌های هوش مصنوعی ، کوانتوم ، میکروالکترونیک و ریز فناوری ، علوم شناختی ، زیست مهندسی و مواد و ساخت پیشرفته می شود.

سلطانی با اشاره به حمایت‌های این بنیاد در حوزه کوانتوم، افزود: در این حوزه ۱۶ درس مصوب شده که در ۱۲ دانشگاه کشور از مهر سال جاری ارائه می‌شود.

رئیس بنیاد علم ایران اضافه کرد: علاوه بر آن در حوزه کوانتوم ۵ طرح مصوب شد و مورد حمایت قرار گرفت که ۴ طرح حمایت ۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومانی دریافت کردند و یک طرح مشمول حمایت ۲۰۰ میلیارد تومان بنیاد شده است.

سلطانی همچنین به حمایت از رساله‌های حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: در حوزه دروس هوش مصنوعی فراخوانی منتشر شد که طی آن ۱۰۰ طرح دریافت شد که تعدادی از آنها در مهر ماه سال جاری ارائه می‌شود.