پخش زنده
امروز: -
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم نشان میدهد که ظرفیتهای اقتصادی این استان فراتر از تصور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ یعقوب رستمی مالخلیفه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان با قدردانی از اتاق بازرگانی قم برای ایجاد چنین بستری، گفت: پیش از این اطلاعات پراکندهای از بخشهایی مثل صنعت ساختمان و صنایع پاییندستی پتروشیمی وجود داشت، اما این نمایشگاه تصویری جامع از همه حوزهها، از صنایع غذایی و لوازم خانگی تا تجهیزات صنعتی ارائه میدهد و نشان میدهد قم ظرفیتی به مراتب فراتر از تصورات رایج دارد.
وی مهمترین محور آینده را توجه به صنایعدستی دانست و گفت: برنامهریزی شده تا با استفاده از جایگاه بینالمللی قم، که با حدود ۱۲۰ کشور ارتباط دارد، تعاونیهایی شکل گیرد که اتباع خارجی مقیم قم نیز بهعنوان سهامدار در آن حضور داشته باشند و پس از بازگشت به کشور خود، همانند سفیران اقتصادی عمل کنند. به این ترتیب، محصولات صنایعدستی و سایر تولیدات قم میتواند به بازارهای جهانی راه یابد.