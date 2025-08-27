مدیر شعب پست بانک مازندران از پرداخت حدود ۵ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی و حمایتی در پنج ماه نخست امسال به متقاضیان واجد شرایط در شعب شهری و باجههای روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید ابراهیم حسینی متانکلائی، مدیر شعب پست بانک مازندران در حاشیه آیین معارفه رئیس جدید شعبه آمل، از پرداخت حدود ۵ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی و حمایتی در پنج ماه نخست امسال خبر داد.
وی گفت: این تسهیلات خرد و کلان با هدف حمایت از کسبوکارهای خانگی، خرید کالای ضروری، و کمک به خانوادههای شهدا، ایثارگران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی با نرخ کارمزد پایین پرداخت شده است.
حسینی همچنین از اجرای طرح قرضالحسنه رحمت ۳ در روستاهای استان خبر داد و افزود: در قالب این طرح، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد به متقاضیان روستایی پرداخت میشود.
وی از آغاز طرح قرضالحسنه حسنات نیز خبر داد و گفت: ویژگی این طرح، پرداخت تسهیلات بدون کارمزد در سطح شعب پست بانک استان است.
مدیر شعب پست بانک مازندران با اشاره به فعالیت ۱۷ شعبه شهری و حدود ۴۰۰ باجه روستایی در استان، تصریح کرد: با توجه به وجود بیش از ۳ هزار روستا در مازندران، راهاندازی ۲۰۰ باجه جدید تا سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای تولیدی و صنعتی شهرستان آمل، ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جدید، تحولات بانکی در شعبه و باجههای پست بانک این شهرستان رقم بخورد.
در پایان این مراسم، علیرضا خرسند به عنوان رئیس جدید پست بانک شعبه شهرستان آمل معرفی و از مدیر پیشین تقدیر شد.