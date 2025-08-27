به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس اطلاع‌رسانی دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در فرآیند اعتبارسنجی محصولات و فرآیند‌های فناورانه، نمونه‌های محصولات و فرآیند‌های دانش‌بنیان و دانایی‌محور که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی توسعه یافته‌اند، از نظر علمی و فنی ارزیابی شده و گواهی اعتبارسنجی دریافت می‌کنند.

این اعتبارسنجی ویژه محصولاتی است که قابلیت ثبت اختراع ندارند، اما دارای ویژگی "نوآوری یا بهینه‌سازی" هستند و برای اولین بار در کشور ایجاد شده‌اند. مزایای این طرح شامل دریافت گواهی اعتبارسنجی با درج امتیاز، تعیین سطح فناوری نمونه (آزمایشگاهی، مهندسی یا نیمه‌صنعتی)، معرفی به نهاد‌های فناور و نوآور و امکان ارائه در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی است.

علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه Patent.irost.ir مراجعه کنند.