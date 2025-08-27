جلسه هماهنگی صادرات سیمان و کلینکر روز دوشنبه ۳ شهریور با حضور نمایندگان وزارت صمت، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران به میزبانی بورس کالای ایران برگزار شد.

گواهی صادراتی به صورت الکترونیکی به گمرک ارسال می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، نحوه صدور و ارسال الکترونیکی گواهی صادراتی سیمان به گمرک مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه موضوعاتی همچون نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان صادراتی بر اساس نوع سیمان، روش محاسبه رفع تعهد ارزی شرکت‌های سیمانی، ارزش‌گذاری سیمان، مدت اعتبار گواهی صادراتی و دیگر نکات مرتبط با صدور گواهی صادراتی بررسی شد.

گواهی صادرات سیمان که به‌عنوان سند تأیید معامله در رینگ صادراتی بورس کالا صادر می‌شود، به‌صورت الکترونیکی برای گمرک ارسال خواهد شد.

بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، صادرات سیمان و کلینکر تنها در صورت ارائه گواهی صادراتی بورس کالا به گمرک مجاز است.