به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فریده جعفری با اشاره به حق سرانه بیمه افزود: مبلغ حق سرانه کامل سال جاری بابت هر نفر ۲۸میلیون و ۲۹۶هزار ریال او ماهانه ۲ میلیون و ۳۵۸ ریال است.

وی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۱۴۶ نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: ۷۷ هزار نفر بیمار در استان نشان دار هستند که طی سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان برای بیماران خاص و صعب‌العلاج نشان‌دار پرداخت شده است.

جعفری اضافه کرد: ۲۱۰۰ پزشک و مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد خدمات سرپایی از سوی بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان تصریح کرد: طی سال گذشته، بیمه سلامت استان بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های درمان پرداخت شده است.

وی در خصوص ارائه خدمات به ۱۰ میلیون بار مراجعه مادران باردار در سال گذشته، اظهار کرد: همچنین ۳۱ میلیارد تومان نیز از بابت هزینه درمان ناباروری پرداخت شده است.

جعفری افزود: سامانه پاسخگویی ۲۴ ساعته، ۱۶۶۶ آماده دریافت شکایات و سوالات در خصوص بیمه سلامت است.