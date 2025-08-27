پخش زنده
در گرامی داشت هفته دولت گروههای جهادی پزشکی و دندانپزشکی با حضور در ناحیه منفصل شهری نایسر به دانش آنوزان این ناحیه خدمات دندانپزشکی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، گروههای جهادی پزشکی و دندانپزشکی امروز با حضور در ناحیه منفصل شهری حسن آباد به دانش آموزان خدمات ارائه کردند.
امروز حدود یکصد دانش آموز در این ناحیه از خدمات دندانپزشکی رایگان بهرهمند شدند.
ده اکیپ دندانپزشکی در این فعالیت جهادی به یاری مردم ناحیه منفصل شهری حسن آباد آمده بودند.
هر ساله به مناسبتهای مختلف مردم در نواحی منفصل شهری روستاها و مناطق دورافتاده از خدمات رایگان جامعه بسیج پزشکی بهرهمند میشوند.