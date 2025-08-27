بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در قم
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در اطلاعیهای مردم شریف قم را به شرکت در مراسم سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر دعوت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
هشتم شهریورماه، سالروز شهادت مظلومانه دو تن از خادمان صدیق و فداکار ملت ایران، شهید محمدعلی رجایی (رئیسجمهور وقت) و شهید حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر (نخستوزیر) است که با انفجار دفتر نخستوزیری در سال ۱۳۶۰ توسط گروهک تروریستی منافقین به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
این دو شهید عزیز بهعنوان نمادهای خدمت، صداقت، سادهزیستی، مردمیبودن و اخلاص، در تاریخ پرافتخار ملت ایران میدرخشند.
مراسم بزرگداشت این روز، امسال در شرایطی برگزار میشود که کشورمان، زخم خورده از خصومت آشکار جبهه استکبار جهانی، بهویژه رژیم صهیونیستی و دولت تروریستپرور آمریکا داغدار شهدای گرانقدر اقتدار است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم ضمن نثار درود و سلام به روان پاک شهدای اقتدار و همچنین شهدای ۸ شهریور از مردم انقلابی و شهید پرور شهر مقدس قم دعوت مینماید تا در مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر شرکت نمایند.
زمان: جمعه ۷ شهریور - پس از اقامه نماز عشاء
مکان: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها- شبستان حضرت امام خمینی رحمة الله علیه