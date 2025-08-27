سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به افتتاح چندین طرح ورزشی به مناسبت هفته دولت در لرستان گفت: با افتتاح این طرح‌ها در مجموع بیش از ۵۵۰۰ متر به سرانه ورزشی استان افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به بهره برداری از چندین پروژه عمرانی مهم ورزشی در سطح استان به مناسبت هفته دولت گفت: بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی در سال جاری، بهسازی و استانداردسازی مجموعه ورزشی تختی خرم‌آباد بوده که تاکنون بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

فرهاد دیناروند افزود: در شهرستان‌های الشتر، دورود، خرم‌آباد، بروجرد و پلدختر نیز طرح‌های همچون احداث چمن مصنوعی به با اعتباری بالغ بر ۱۵۵ میلیارد تومان اجرا شده‌اند که با افتتاح آنها در مجموع بیش از ۵۵۰۰ متر به سرانه ورزشی استان افزوده خواهد شد.

وی در ادامه به اقدامات حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: در حوزه امور جوانان نیز دو مرکز جدید مشاوره ازدواج افتتاح و همچنین ۲۷ مرکز فعال مشاوره ازدواج در سطح استان خدمات رایگان به جوانان ارائه خواهند داد.

دیناروند همچنین از برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی با پخش زنده از شبکه ۳ سیما در شهرستان دورود خبر داد و گفت: در حال رایزنی هستیم تا این همایش در شهرستان سلسله نیز برگزار شود.