به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان که آبان‌ماه امسال در توکیو ژاپن برگزار می‌شود، اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان کشور در ساحل سیترای نوشهر آغاز شد.

رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان نوشهر، با اعلام این خبر گفت: این اردو با حضور چهار ورزشکار منتخب به مدت ۱۰ روز در حال برگزاری است و هدف آن آمادگی فنی و جسمانی ملی‌پوشان برای حضور قدرتمند در رقابت‌های جهانی است.

وی افزود: بهترین‌های ایران در نوشهر گرد هم آمده‌اند تا مسیر رسیدن به سکوی افتخار را هموار کنند. کادر فنی نیز با تمام توان در حال آماده‌سازی این ورزشکاران است.

طبق اعلام مسئولان، از ایران دو تیم به مسابقات والیبال ساحلی المپیک ناشنوایان اعزام خواهند شد و تا زمان اعزام، پنج مرحله اردوی آماده‌سازی برای ملی‌پوشان برنامه‌ریزی شده است. اردوی بعدی در بندر ترکمن برگزار خواهد شد.

این اردوها بخشی از برنامه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان برای ارتقای سطح آمادگی تیم ملی و حضور موفق در رقابت‌های بین‌المللی است.

ایوب رضوانی گزارش می دهد