در مراسمی و بمناسبت هفته دولت از کارمندان و مدیران نمونه دولتی در تکاب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این آیین که با حضور فرماندار، امام جمعه و مدیران دستگاه دولتی برگزار شدبا اهدای لوح سپاس از کارمندان و مدیران دستگاههای دولتی تجلیل شد.
فرماندار تکاب در این مراسم گفت: کارمندان تلاشگر ولی نعمتان ما در ادارات هستند و با استقبال گرم و گشاده رویی گره از مشکلات مردم میگشایند.
وی گفت: رفع دغدغه اداری مردم و کار توأم با وجدان رافع مشکلات مردم است و برداشتن باری از دوش مردم کار بسیار ارزشمند است.
محمد نیکنام افزود:رفع دغدغه مردم و گره گشایی اداری از آنها وظیفه کارمندان دولت بالاخص کارمندان ساعی و نمونه است و باید بر این مهم اقدام جدی صورت گیرد.