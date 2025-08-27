در مراسمی و بمناسبت هفته دولت از کارمندان و مدیران نمونه دولتی در تکاب تجلیل شد.

تجلیل از کارمندان و مدیران نمونه ادارات و نهاد‌های دولتی در تکاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این آیین که با حضور فرماندار، امام جمعه و مدیران دستگاه دولتی برگزار شدبا اهدای لوح سپاس از کارمندان و مدیران دستگاه‌های دولتی تجلیل شد.

فرماندار تکاب در این مراسم گفت: کارمندان تلاشگر ولی نعمتان ما در ادارات هستند و با استقبال گرم و گشاده رویی گره از مشکلات مردم می‌گشایند.

وی گفت: رفع دغدغه اداری مردم و کار توأم با وجدان رافع مشکلات مردم است و برداشتن باری از دوش مردم کار بسیار ارزشمند است.

محمد نیکنام افزود:رفع دغدغه مردم و گره گشایی اداری از آنها وظیفه کارمندان دولت بالاخص کارمندان ساعی و نمونه است و باید بر این مهم اقدام جدی صورت گیرد.