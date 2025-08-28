پخش زنده
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: اجاره، واگذاری و فروش کارت بانکی و حتی اینترنت بانک برای فعالیت در بازارهای رمزارز، ممنوع است و زمینه ارتکاب جرم را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیرحسین نقی مهر گفت: اجاره، واگذاری و فروش کارت بانکی و حتی اینترنت بانک برای فعالیت در بازارهای رمزارز، جرم محسوب میشود و شهروندان باید از این کار خودداری کنند.
وی افزود: برخی افراد با وعده سود تضمینی، شهروندان را به اجاره کارت بانکی، رمز پویا و کد پیامکی تشویق میکنند در حالی که این اقدام، مجازات کیفری و قانونی در پی خواهد داشت.
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: همچنین شهروندان باید در خصوص درخواستهای واریز سریع وجه، فشار برای ارائه مدارک شخصی، عکس سلفی و یا انجام تراکنش بدون قرارداد رسمی و از طریق کانالها یا صفحات مجازی ناشناس با هوشیاری برخورد کنند.
سرهنگ نقی مهر تاکید کرد: شهروندان هرگز نباید اطلاعات بانکی و رمزهای شخصی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و پیش از انجام هرگونه تراکنش مالی با افراد یا مجموعههای ناشناس، از معتبر بودن مقصد انتقال وجه مطمئن شوند.
وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک میتوانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سامانه رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir موضوع را گزارش دهند.