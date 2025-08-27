مراسم اربعین شهادت سردار شهید غلامحسین غیب پرور برگزار شد
آیین اربعین شهادت سردار شهید غلامحسین غیبپرور، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع)، در مسجد امام حسن (ع) شهرک فجر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در این مراسم که با حضور جمعی از فرماندهان و خانوادههای شهدا برگزار شد، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: شهید غیب پرور همواره در خط مقدم مجاهدت و خدمت به مردم بود.
حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه شهید غیب پرور دارای پروندهای درخشان بود ، افزود: او در سالهای دفاع مقدس رشادتهای بسزایی انجام داده است.
وی گفت: شهید غیبپرور شخصیتی ولایتمدار ، فرماندهی مدیر، مدبر و تحول گرا بود.
گفتنی است، ریاست سازمان بسیج مستضعفین و فرماندهی سپاه فجر استان فارس از دیگر مسئولیتهای شهید غیب پرور بود.