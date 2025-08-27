به گزارش مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: شهید غیب پرور همواره در خط مقدم مجاهدت و خدمت به مردم بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که با حضور جمعی از فرماندهان و خانواده‌های شهدا برگزار شد،

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه شهید غیب پرور دارای پرونده‌ای درخشان بود ، افزود: او در سال‌های دفاع مقدس رشادت‌های بسزایی انجام داده است.