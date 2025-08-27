پخش زنده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی از رتبه برتر این استان در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، به گفته واقف بهروزی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۸ طرح سرمایهگذار خارجی در استان جلب شد که از این تعداد ۱۹ طرح با ارزش ۳۱ میلیون دلار تحقق یافت. همچنین در پنجماهه نخست سال جاری ۱۴ طرح سرمایهگذاری خارجی جلب و ۸ طرح با جذب قطعی سرمایهگذار همراه بوده است.
وی افزود: دولت چهاردهم تاکنون نزدیک به ۳۷۵ میلیون دلار برای ۳۴ طرح سرمایهگذاری خارجی در استان جلب کرده که از این میزان ۲۲ طرح به ارزش ۵۲ میلیون دلار جذب شده است.
بهروزی با اشاره به رشد ۸۰ درصدی شاخص سرمایهگذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به میانگین سه سال گذشته اظهار کرد: با وجود شرایط نامساعد اقتصادی، روند استان رو به رشد بوده و عمده سرمایهگذاریها در حوزههای فولاد، نساجی، صنایع آلومینیوم، نیروگاه خورشیدی، صنایع غذایی، تولید پروفیل و ظروف یکبار مصرف انجام شده است. کشورهای ترکیه، امارات، کره جنوبی، چین و ارمنستان از جمله سرمایهگذاران خارجی فعال در استان هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به کاهش نرخ تورم استان نسبت به میانگین کشوری اشاره کرد و گفت: نرخ تورم استان در سال گذشته به ۳۰.۵ درصد رسید که از میانگین کشور ۳۳ درصدپایینتر بود. همچنین نرخ بیکاری استان در بهار امسال ۵.۲ درصد گزارش شده که به طور قابل توجهی پایینتر از میانگین کشوری ۷.۳ درصد است.
بهروزی موضوع مالیات شرکت مس سونگون را نیز از عوامل تقویت درآمدهای استان عنوان کرد و افزود: طی سه سال اخیر بیش از ۲ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض از این مجموعه به استان اختصاص یافته و رقم مالیاتهای استانی از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مولدسازی داراییهای دولت در استان گفت: تاکنون ۱۷۵ مصوبه هیأت عالی مولدسازی در استان تصویب شده که بیش از ۱۲ همت ارزش دارد و این ظرفیت وجود دارد تا ۴۰ همت منابع از این محل وارد استان شود.
بهروزی در ادامه با بیان اینکه عملکرد دستگاههای استان در شاخصهای اقتصادی برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳ رتبه اول کشور را کسب کرده است اظهار کرد: حدود ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در آذربایجان شرقی محقق میشود.
وی افزود: درگاه ملی صدور مجوزها نیز تحولی بزرگ در تسهیل امور سرمایهگذاری ایجاد کرده است؛ به طوری که تعداد درخواستهای مجوز از ۱۶ هزار مورد در سال ۱۴۰۱ به ۶۴ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده و در پنج ماهه امسال نیز بیش از ۲۲ هزار درخواست ثبت شده است.