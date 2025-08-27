به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر کل آموزش و پرورش گلستان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در گرگان گفت : همه مدارس گلستان در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برگزار می شوند.

نظری درباره گمانی زنی برخی از افراد و کانال های خبری درباره برگزاری مدارس به صورت غیر حضوری افزود: تا کنون چنین تصمیمی گرفته نشده است.

استاندار گلستان هم از تلاش خیران در امر مدرسه سازی قدردانی کرد.

علی اصغر طهماسبی افزود : ۱۵۴ مدرسه کلنگی استان شناسایی شد و در دستور کار نوسازی قرار گرفت.

وی افزود : از دهه فجر پارسال تاکنون ۵۵ مدرسه جدید با ۷۴۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شد و ۲۱ مدرسه با ۱۲۰ کلاس در حال جابجایی هست.

طهماسبی نشان دار کردن مالیات را یکی از راه‌های توسعه مدرسه سازی در گلستان دانست .

وی گفت : برای طرح های هفته دولت امسال بیش از ۱۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان هزینه کردیم.