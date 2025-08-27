پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت : مدارس گلستان در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برگزار خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر کل آموزش و پرورش گلستان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در گرگان گفت : همه مدارس گلستان در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برگزار می شوند.
نظری درباره گمانی زنی برخی از افراد و کانال های خبری درباره برگزاری مدارس به صورت غیر حضوری افزود: تا کنون چنین تصمیمی گرفته نشده است.
استاندار گلستان هم از تلاش خیران در امر مدرسه سازی قدردانی کرد.
علی اصغر طهماسبی افزود : ۱۵۴ مدرسه کلنگی استان شناسایی شد و در دستور کار نوسازی قرار گرفت.
وی افزود : از دهه فجر پارسال تاکنون ۵۵ مدرسه جدید با ۷۴۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شد و ۲۱ مدرسه با ۱۲۰ کلاس در حال جابجایی هست.
طهماسبی نشان دار کردن مالیات را یکی از راههای توسعه مدرسه سازی در گلستان دانست .
وی گفت : برای طرح های هفته دولت امسال بیش از ۱۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان هزینه کردیم.