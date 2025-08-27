رئیس کل دادگستری استان البرز ماموریت داد:کمیته‌ای با مسئولیت فرماندار شهرستان اشتهارد و با عضویت مدیران قضایی و دستگاه‌های متولی تشکیل شود تا با در نظر گرفتن اقتضات خشکسالی نسبت به تامین حقابه این تالاب واحیای آن اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حسین فاضلی هریکندی در نشست «شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز» با بیان اینکه پیگیری صدور اسناد املاک فاقد سند رسمی آموزش و پرورش برای رعایت حقوق عامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به برخی مشکلات پیش آمده در تملک مدارس استان در سال‌های اخیر که هزاران دانش آموز داشتند اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود سرانه آموزشی در استان و احتمال تضییع حقوق عامه و بیت المال، دادگستری کل استان البرز به این موضوع ورود پیدا کرد.

وی به تکالیفی که اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در صدور سند دستگاه‌های دولتی فاقد سند رسمی ایجاد خواهد کرد اشاره کرد و افزود: به منظور پیشگیری از مشکلات آتی از جمله عدم اعتبار اسناد عادی، به دبیر کمیته و کمیسیون‌های شبه قضایی و روسای حوزه‌های قضایی استان ماموریت داده شده است در همکاری با آموزش و پرورش در مورد اسناد واگذار شده از جانب دستگاه‌های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی، از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل صدور سند استفاده کنند.

وی با اشاره به گزارش آموزش و پرورش استان البرز و اعلام اینکه در حال حاضر از ۱۲۰۰ ملک آموزش و پرورش استان فقط ۳۶۲ مورد دارای سند رسمی هستند ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مصوبات نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز و همکاری دستگاه‌های متولی، در موعد‌های مشخص شده مابقی نیز سند دار شوند.

احداث تصفیه خانه شماره ۲ شهرک صنعتی اشتهارد

وی به مشکلات مربوط به راه اندازی تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد اشاره کرد و گفت: راه اندازی نصفیه خانه برای دهه‌ها معطل مانده بود که در دو سال اخیر با ورود دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه، تصفیه خانه شماره یک آغاز به کار کرده است و بر اساس گزارش مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز تصفیه خانه شماره ۲ نیز پس از برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با ۱۶۰۰ متر مکعب ظرفیت و ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار ظرف ۱۵ ماه ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد و احداث تصفیه خانه شماره ۲ حاصل کار کارشناسی و در تعامل و همفکری دستگاه‌های مختلف بوده است گفت: احداث تصفیه خانه جدید اقدام شایسته‌ای است، اما باید همزمان در خصوص لجن انباشته شده و رفع دائمی بوی نامطبوع که حسب اظهارات مدیران شهرستانی ناشی از چرمشهر است نیز اقدامات ریشه‌ای انجام شود.

رئیس شورای قضایی استان البرز با تاکید بر اینکه هرچند در حال حاضر حسب اظهارات مدیران شهرستان از بوی نامطبوع اشتهارد با ورود دادگستری کل استان به میزان قابل توجهی کاسته شده است تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای حفظ سلامتی مردم به این موضوع ورود پیدا کرد، اما باید توجه داشت که توسعه نباید همراه با ایراد صدمه به سلامت مردم باشد.

دیگر موضوع طرح شده در این نشست بررسی آخرین وضعیت تالاب صالحیه بود که فاضلی هریکندی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان البرز به منظور احیای این تالاب، پیگیری صدور اسناد تالاب صاحیه به نام محیط زیست را در دستور کار قرار داد افزود: برای اولین بار در کشور سند حدنگاری این تالاب به مساحت ۱۶ هزار هکتار در ۱۱ فقره با تولیت سازمان محیط زیست در سال گذشته صادر شد.

وی با اشاره به ارائه بسته احیای تالاب صالحیه از جانب محیط زیست، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۷۰۰ هکتار از این تالاب مستعد کانون ریزگرد‌ها است که دستگاه‌های متولی باید با در نظر گرفتن شرایط خشکسالی، با همکاری اداره کل محیط زیست استان البرز راهکار‌های عملیاتی ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان البرز به این منظور ماموریت داد کمیته‌ای با مسئولیت فرماندار شهرستان اشتهارد و با عضویت مدیران قضایی شهرستان، ادارات کل بازرسی و محیط زیست و دستگاه‌های متولی تشکیل دهد تا با در نظر گرفتن اقتضات خشکسالی نسبت به تامین حقابه این تالاب واحیای آن اقدام کنند.

الزام ۷۲ واحد صنعتی به نصب پیش تصفیه

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد در این نشست با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته مسائل زیست محیطی شهرک صنعتی اشتهارد پرداخت و گفت: در پایش شرکت‌های فعال در خصوص پیش تصفیه و چاه غیرمجاز احتمالی، مشخص شد ۷۲ واحد ملزم به نصب پیش تصفیه هستند که اخطار برای آنها ارسال و مهلت برای نصب به آنها اعطا شده است.

علی اکبری فیض آبادی با اشاره به تاسیس و راه‌اندازی تصفیه خانه شماره ۲ متذکر شد: تاسیس و راه‌اندازی تصفیه خانه شماره ۲ توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در حال انجام بوده و قرارداد منعقد و شروع به کار شده است.

وی با تاکید بر ارائه اخطار به واحد‌های متخلف، اضافه کرد: تاکنون ۳۰۰ اخطار توسط شرکت خدماتی به واحد‌های آلاینده صادر و ابلاغ شده است و با توجه به معرفی واحد‌های متخلف به دادسرا، تاکنون تعداد معدودی از واحد‌های آلاینده از سوی محیط زیست به مرجع قضایی معرفی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد بر شناسایی چاه‌های غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند چاه‌های مجاز در شهرک صنعتی و ارائه گزارش ماهانه به دادستانی تاکید کرد و متذکر شد: گزارش حدود ۷۰ واحد صنعتی مشکوک واصل شده و تعداد بیش از ۲۰۰ بازرسی توسط اداره منابع آب صورت گرفته است.

آخرین وضعیت زیست محیطی شهرک صنعتی اشتهارد

مدیر کل محیط زیست استان البرز گفت:در گشت و پایش مشترک از تصفیه خانه ۳۰۰ واحد رصد شد و ۵ واحد دارای بیش از دو اخطار شناسایی و به دستگاه قضا معرفی و پلمب شدند.

«قربانعلی محمدپور رودپشتی» به بیان وضعیت تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد پرداخت و افزود: بر اساس آخرین بررسی‌ها میزان COD خروجی شهرک ۱۰ برابر حد مجاز و میزان BOD بین هفت و نیم تا ۱۱ و نیم برابر حد مجاز است، اما با این حال روند تغییرات دو پارامتر BOD و COD کاهشی است و این به این معناست که اقدامات مثمر ثمر بوده است.

وی ورودی استاندارد شهرک را کمتر از ۴۰۰۰ واحد دانست و بیان داشت: در حال حاضر ورودی شهرک ۸۰۰۰ یا ۹۰۰۰ واحد است که این میزان باید به ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ واحد برسد.