همبستگی ملی در کنسرت ارکستر «شرر»
کنسرت ارکستر «شرر» به رهبری علیرضا حاج علی شیر در دو بخش فارسی و کردی در تالار وحدت روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
ارکستر «شرر»، گروه شرر با برگزاری کنسرت «وطن»، دو بخش متفاوت را برای مخاطبان به نمایش میگذارد؛ از یکسو با قطعات عاشقانه فارسی و از سوی دیگر با ملودیهای کردی و موضوعات ملی و میهنی، پیامی از همبستگی و عشق به سرزمین مادری را برای تماشاگران ارائه خواهد داد. این کنسرت با آهنگسازی و تنظیم علیرضا حاج علی شیر و اشعار طیبه رضایی، تجربهای تازه برای مخاطبان است.
کنسرت ارکستر «شرر» با عنوان «وطن» و به رهبری علیرضا حاج علی شیر ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ در تالار وحدت روی صحنه میرود. در این اجرا دانیال جورابچی کنسرت مایسرت و حامد لک رهبر گروه کُر است. مهدی افشار و مجتبی قبادی هم خوانندگان ارکستر هستند.
در بخش نخست این کنسرت، شاهد آهنگهای عاشقانه فارسی خواهیم بود. قطعاتی مانند رقص در سمنگان، گلایه، کمک کن، سر عشق و مرداب که همگی از نظر ملودی و شعر حسی عمیق از عشق و احساسات انسانی را دارند؛ با نگاهی عاشقانه، روابط انسانی و پیوندهای احساسی را به تصویر میکشند.
در بخش دوم، ارکستر «شرر» با اجرای ملودیهای کردی و قطعاتی با موضوعات ملی میهنی، فضای متفاوتی را در کنسرت ایجاد خواهد کرد. این بخش شامل قطعاتی همچون خانه، کردستان خوشه، شیرین گیان و وطن است که به فرهنگ و تاریخ ایران عزیز پرداخته و مفاهیم میهندوستی و افتخار به سرزمین را در قالب موسیقی بیان میکند. یکی از نقاط اوج این بخش، قطعه پایانی است که براساس مقامهای رزمی کردی طراحی شده و پیامی از اتحاد و عزت ملی را به مخاطبان انتقال خواهد داد.
آهنگسازی و تنظیم این کنسرت به عهده علیرضا حاج علی شیر بوده است. حاج علی شیر با رویکردی نوآورانه، توانسته به اجراهایی متفاوت و تأثیرگذار دست یابد.
این کنسرت فرصتی برای شنیدن ترکیب دو دنیای متفاوت؛ از عشق و احساسات در قطعات فارسی تا افتخار و غرور ملی در موسیقی کردی است.
علاقهمندان به موسیقی میتوانند بلیتهای این کنسرت را با مراجعه به سایت ایران کنسرت تهیه کنند.