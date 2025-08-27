معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: همایش روز جهانی مسجد، صبح فردا پنجم اردیبهشت در مجتمع آدینه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام موسوی، معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اعلام این خبر گفت: این همایش با حضور مقامات ارشد نظام، ائمه جماعت و فعالان مسجدی، از ساعت ۸ صبح در مجتمع آدینه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر سخنرانی شخصیت‌های مختلف، از امام جماعت شهید حملات رژیم صهیونیستی، حجت الاسلام نیازمند و رونمایی از تیزر زندگی ایشان، تجلیل از ائمه جماعت فعال در دفاع ۱۲ روزه در قالب مساجد پرچمدار، بخشی از برنامه‌های این همایش است.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: رونمایی از سیر نمایشگاهی تاریخ مبارزات ائمه جماعت مساجد کشور با صهیونیسم جهانی و ارائه گزارش از عملکرد‌ها و فعالیت‌های یک سال گذشته نیز بخش‌های دیگر این همایش است.

حجت الاسلام موسوی افزود: روز جهانی مسجد۳۰ مرداد ماه است و امسال به دلیل تقارن این ایام با روز‌های پایانی ماه صفر و با توجه به اینکه بسیاری از ائمه جماعات در این ایام مشغول تبلیغ هستند، این اجلاس، روز ششم شهریور ماه برگزار می‌شود.

گفتنی است بیست و یکم اوت هر سال که مصادف با ۳۰ مرداد است، روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. در سال ۱۳۴۸ رژیم صهیونیستی در چنین روزی مسجدالاقصی قبله اول مسلمین جهان را به آتش کشید.