معاون وزیر صمت گفت: رویکرد اصلی وزارت صمت براساس تاکید رییس جمهور، ارتقای کیفیت خودرو و ایجاد فضای رقابتی در بازار است و قرار شده تعداد خودروسازان اصلی در کشور از ۲ واحد به هفت تا هشت خودروساز افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سیدحامد عاملی در مراسم افتتاح خط تولید خودروی تانک ۳۰۰ در شهرستان آبیک، اظهار کرد: ایجاد بازار رقابتی تنها با افزایش تولید محقق نمی‌شود، بلکه واردات نیز نقش مهمی در ارتقای سطح فناوری دارد.

وی اضافه کرد: سال گذشته میزان واردات خودرو معادل پنج درصد تولید داخلی بود و امسال این سهم را به ۱۰ درصد خواهیم رساند تا هم فناوری‌های نوین به کشور وارد شود و هم فشار تقاضا بر بازار داخلی کاهش یابد.

عاملی با تاکید بر ضرورت افزایش ساخت داخل در صنعت خودروسازی، گفت: خودروسازان کشور باید سالانه سهم ساخت داخل را به طور قابل توجهی افزایش دهند و شرکت شتابران خودرو پرشیا در این مسیر یکی از مجموعه‌های موفق است که سرمایه اصلی آن نیروی انسانی متخصص و با تجربه محسوب می‌شود.

عاملی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت در حوزه صنعت خودرو، اظهار کرد: در افق پنج ساله تلاش داریم شرایطی فراهم کنیم که مردم به خودرو‌های با کیفیت و قیمت مناسب دسترسی داشته باشند، البته ورود برخی افراد سوداگر به عرصه خودروسازی مشکلاتی را ایجاد کرده، اما با همراهی مردم و حمایت دولت این مسایل قابل حل است.

وی ادامه داد: تولید به عنوان منشور اساسی توسعه کشور مورد حمایت وزارت صمت است و قوام اجتماعی و اقتصادی جامعه ما در گرو حمایت از تولید خواهد بود که مجموعه شتابران نیز با افزایش بهره‌وری و توسعه ساخت داخل، گامی مهم در مسیر رشد اقتصادی کشور برداشته است.

دولت چهاردهم حامی صنایع جدید خودروسازی است



استاندار هم در این مراسم گفت: دولت چهاردهم حمایت از صنایع مهم را به عنوان رویکرد اساسی خود دنبال می‌کند و با برگزاری چهارشنبه‌های صنعتی و جلسات ستاد تسهیل، مشکلات واحد‌های تولیدی و کشاورزی استان را احصا و برای رفع آنها تلاش خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: شهید رجایی کمتر از ۴۰ روز رییس جمهور بود، اما به دلیل انقلابی‌گری و پاکدامنی در سپهر سیاسی ایران ماندگار شد و خدمات ارزشمندی از خود به جای گذاشت.

نوذری ادامه داد: امروز سه هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در استان قزوین فعال هستند که نقشی مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور دارند و توجه به این بخش، همواره در اولویت سیاست‌های دولت است.

استاندار با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به رفع چالش‌های بخش صنعت و کشاورزی دارد، گفت: چهارشنبه‌های صنعتی و نشست‌های ستاد تسهیل، فرصتی است برای شنیدن صدای تولیدکنندگان و رفع موانع پیش‌روی آنان که باید از این فرصت مغتنم در راستای رفع مشکلات و موانع کمک گرفت.

نوذری همچنین ایمنی خودرو‌ها را یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور برشمرد و تصریح کرد: امروز همه تلاشگران عرصه صنعت، به ویژه فعالان حوزه خودروسازی، در شرایط حساس کنونی نقش کلیدی در ارتقای کیفیت و امنیت تولیدات داخلی دارند که جا دارد از آنها تقدیر و تشکر کنیم.