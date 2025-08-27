به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی امانی پور در نشست خبری با تحریریه خبر صدا و سیمای خوزستان با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول و هفته دولت افزود: در پنج ماهه نخست امسال ۳۱ هزار و ۲۹۶ رویداد ولادت در استان به ثبت رسید که به طور متوسط در هر شبانه‌روز ۲۰۱ نوزاد و در هر ساعت حدود ۸ نوزاد در خوزستان متولد شده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۲ درصد نوزادان پسر و ۴۸ درصد دختر هستند که ۷۳.۹ درصد در مناطق شهری و ۲۶.۱ درصد در مناطق روستایی به دنیا آمده‌اند. بیشترین ولادت‌ها در فروردین با ۶ هزار و ۹۴۱ رویداد ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال خوزسان با اشاره به آمار چندقلوزایی گفت: در این مدت ۵۶۲ مورد دوقلوزایی، ۱۸ مورد سه‌قلوزایی و ۲ مورد چهارقلوزایی (اهواز و رامهرمز) به ثبت رسیده است. همچنین ۳۰ درصد نوزادان فرزند اول، ۳۲ درصد فرزند دوم، ۲۳ درصد فرزند سوم، ۱۰ درصد فرزند چهارم و ۴ درصد فرزند پنجم و بیشتر هستند.

امانی‌پور میانگین سن مادران در اولین فرزندآوری را ۲۵.۷ سال اعلام کرد و افزود: در میان نام‌های انتخابی، علی، حسین، عباس، محمد و امیرعلی بیشترین فراوانی را در پسران و فاطمه، زینب، رقیه، زهرا و ماهلین در میان دختران داشته‌اند.

خدمات الکترونیک ثبت احوال

مدیرکل ثبت احوال خوزستان از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ثبت تولد خبر داد و عنوان کرد: اطلاعات نوزادان مستقیماً از بیمارستان‌ها به ثبت احوال ارسال و بر اساس آن شناسنامه صادر می‌شود. در آینده نزدیک شناسنامه‌ها از طریق پست به منازل ارسال خواهد شد.

امانی پور همچنین به انتقال صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال اشاره کرد و خاطر نشان کرد: این گواهی به صورت الکترونیکی و در مدت ۲۰ روز صادر می‌شود.

وی گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۲۰۶ رویداد فوت در استان ثبت شده که ۵۷ درصد آن مرد و ۴۳ درصد زن بوده است.