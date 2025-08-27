پخش زنده
مجسمه شیرسنگی همدان با قدمتی بیش از دو هزار سال، روزگاری بیرون دروازههای شهر را نگهبانی میکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در سال ۳۱۹ هجری قمری، دیلمیان دروازه را تخریب کردند؛ مرد آویج دیلمی قصد داشت یکی از شیرها را به ری منتقل کند، اما به نتیجه نرسید و پنجههای یکی از شیرها تخریب شد که مهندس سیحون، طراح آرامگاه بوعلیسینا، این اثر را در محل فعلی نصب کرد.
شیرسنگی تا کنون یکی از قدیمیترین یادگارهای باستانی همدان است و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است (۱۵ دی ۱۳۱۰، شماره ۹۳).
گمانههایی نیز وجود دارد که ممکن است اسکندر این اثر را به افتخار سردارش هفایستیون ساخته باشد.
هماکنون شیرسنگی در انتهای خیابانی در همدان با نام شیرسنگی، روی ستونی از خاک و سنگ قرار دارد.