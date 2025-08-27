به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیزاده ادامه داد: این عملیات به منظور اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها و افزایش درآمد کشاورزان با تبدیل آیش زرد به سبز و نیز افزایش حاصلخیزی خاک در کشت محصولات پاییزه به ویژه در تناوب با گندم از طریق حفظ بقایای گیاهی صورت گرفته است.

وی از کشاورزان خواست با مراجعه به مراکز خدمات و مدیریت جهادکشاورزی به تهیه بذر نخود دیم به کشت پاییزه و انتظاری ارقام نخود اصلاح شده مقاوم به سرما و با ظرفیت تولید بالا نظیر (ارقام آتا، نصرت، سعید، منصور و آنا) به صورت مکانیزه اقدام کنند و با توجه به پابلندی و ارتفاع زیاد این ارقام برداشت مکانیزه نیز امکان پذیر خواهد بود. علیزاده گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۶ هزار تن نخود از مزارع دیم هشترود برداشت شود.