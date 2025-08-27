معاون وزیر جهاد کشاورزی، خوزستان را قطب مهم تولید گندم در کشور دانست و گفت: هشت سیلوی ذخیره گندم با ظرفیت‌های مختلف در این استان در حال ساخت و تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا گل‌محمدی در سفر به خوزستان گفت: هم اکنون ده‌ها سیلوی ذخیره گندم در کشور در حال افتتاح و یا ساخت است که سیلوی افتتاح شده شوش یکی از این طرح‌ها است.

وی شوش را قطب تولید گندم خوزستان دانست و افزود: علاوه بر بهره برداری از این سیلوی ۳۰ هزار تنی، سه سیلوی دیگر با پیشرفت ۵۰ درصد در این شهرستان در حال ساخت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، گندم را یک کالای راهبردی و اساسی برای کشور دانست و اظهارکرد: هشت سیلو در حال احداث در خوزستان وجود دارد که پیش بینی می‌شود این طرح‌ها تا هشت ماه آینده تکمیل و بهره برداری شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از سیلو‌های جدید، برای سال آینده مشکلی برای ذخیره گندم در خوزستان و کشور وجود نداشته باشد.

سیلوی ۳۰ هزار تنی گندم با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال روز سه شنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی طی آیینی در بخش مرکزی شوش افتتاح و بهره برداری شد.