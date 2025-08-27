استاندار اصفهان با سفیر ازبکستان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد استان به عنوان پلی برای تحکیم مناسبات دوجانبه و ایجاد کانال گردشگری دوطرفه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در دیدار با سفیر جمهوری ازبکستان در ایران، با اشاره به پیشینه کهن و جایگاه بین‌المللی اصفهان، این استان را گنجینه‌ای از ظرفیت‌ها برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای خواند.

وی با تصحیح این دیدگاه که اصفهان تنها محدود به شهر اصفهان نیست، افزود: استان اصفهان شهرهایی، چون کاشان را در خود جای داده که از بسیاری شهر‌های مرکز استان دیگر بزرگ‌تر و مهم‌تر هستند و این استان با برخورداری از بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی ثبت‌شده و حتی فراتر از آن، همواره با عنوان «نصف جهان» و «سرزمین قصه‌های ناگفته» شناخته شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نبض کشور را می‌توان از اصفهان گرفت، بر نقش آفرینی این استان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأکید و اضافه کرد: ما به جای اقدامات نمادین و تشریفاتی، باید به دنبال کار‌های عملی و دارای خروجی بویژه قرارداد‌های موضوعی مشخص باشیم.

وی با تاکید به اینکه محور اصلی همکاری ما گردشگری به عنوان موتور محرک همکاری‌ها است بیان کرد: ما آماده‌ایم تا با ایجاد یک کانال گردشگری دوطرفه، انتقال تجربیات در حوزه انرژی و تشکیل گروه‌های مشترک فرهنگی و صنایع‌دستی، گام‌های اجرایی قوی برداریم.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل استان اصفهان برای همکاری‌های گسترده با ازبکستان، گفت: ما نوآوری‌های شهر‌ها و صنایع مادر و فناوری خود را برای همکاری در اختیار می‌گذاریم و مشتاقیم که این داشته‌ها را به میدان آورده و ارتباطات بازرگانی و فرهنگی خود را با شهر‌های ازبکستان بیش از پیش گسترش دهیم.