به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، رحمانی استاندار آذربایجان غربی و علیرضا راشکی معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، دبیرستان استعداد‌های درخشان علامه حلی خوی افتتاح شد.

مدیر آموزش و پرورش خوی درآیین افتتاح این آموزشگاه گفت:دبیرستان علامه حلی با مساحت ۳ هزار مترمربع و زیربنای ۱۷۹۰ مترمربع، دارای ۱۲ کلاس درس، آزمایشگاه، نمازخانه و سالن اجتماعات است و بیانگر توجه دولت و وزارت آموزش و پرورش به توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای فرزندان این مرز و بوم است.

در ادامه این مراسم، علیرضا راشکی معاون برنامه‌ریزی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: ۱۰۰ کلاس درس در قالب ۲۰ مدرسه و یک پروژه ورزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در آذربایجان غربی آماده بهره‌برداری است.

وی با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی دولت چهاردهم افزود: در مهرماه امسال بیش از ۶۰۰ مدرسه با ۲ هزار و ۴۰۰ کلاس درس در سطح کشور آماده افتتاح است که بخش عمده‌ای از آنها در این دولت شتاب گرفته است.

راشکی تأکید کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه کشور است و توجه ویژه به این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز عبور از سختی‌ها و تحقق پیشرفت همه‌جانبه شود.

معاون سازمان نوسازی مدارس همچنین به توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: از آغاز دولت چهاردهم تاکنون، ۴۵ جلسه تخصصی در حوزه آموزش و پرورش به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شده که نشان‌دهنده درک صحیح دولت از اهمیت این موضوع است.