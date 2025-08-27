پخش زنده
چهار استان شمالی و مرکزی کشور با همکاری یکپارچه و اجرای هماهنگ برنامه گاوبانگی، گامهای مؤثری برای حفظ گونه ارزشمند مرال و مقابله با تهدیداتی مانند شکار غیرقانونی و تغییر کاربری زیستگاهها برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیران، معاونان و فعالان محیط زیست استانهای مازندران، گلستان، گیلان و سمنان به میزبانی اداره حفاظت محیط زیست مازندران گرد هم آمدند تا برنامه گاوبانگی را به صورت منطقهای و هماهنگ اجرا کنند.
شرکتکنندگان در این نشست ضمن تبادل نظر درباره چالشهایی همچون حضور گردشگران غیرمجاز و فشارهای ناشی از تغییر کاربری، بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای جوامع محلی و استفاده از تجربیات مشترک تأکید کردند.
غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، بر ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و تقویت همکاری بیناستانی برای پایش و حفاظت موثرتر مرال تأکید کرد.
بر اساس تصمیمات این نشست، برنامه گاوبانگی سال جاری با مشارکت فعالین محیط زیست و جوامع محلی چهار استان به شکل هماهنگ اجرا خواهد شد و نتایج آن به عنوان مبنای علمی برای تصمیمگیریهای آینده در حوزه حفاظت و مدیریت این گونه ارزشمند مورد استفاده قرار میگیرد.