دبیر شورای نگهبان گفت: مردم بصیر ایران در برابر هر رفتار ساختارشکن و تفرقه‌آمیزی که اهانت و تخریب مبانی جمهوری اسلامی را دنبال کند و در راستای اهداف دشمنان این سرزمین باشد، خواهند ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،آیت‌الله احمد جنتی، در جلسه امروز (۵ شهریور ۱۴۰۴) این شورا، به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص حفظ اتحاد و همدلی در کشور اشاره کرد و آن را فصل‌الخطاب آحاد جامعه و به ویژه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانست.

دبیر شورای نگهبان، قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری را تکلیف مشخص رئیس‌جمهور محترم و همه مدیران خواند و تصریح کرد که این قدردانی در سایه تلاش بی‌وقفه برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور محقق خواهد شد.

آیت الله جنتی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در آستانه هفته دولت و سالروز ترور ناجوانمردانه آنها، بر لزوم حاکمیت روش مدیریتی این شهیدان در دستگاه‌های اجرایی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به دوره کوتاه، اما پربار خدمت شهید رجایی و باهنر، اظهار داشت: یاد این شهیدان عزیز که دوره کوتاه خدمت‌شان به باقیات الصالحاتی عظیم برای آنها تبدیل شد را گرامی می‌داریم و امیدواریم روش مدیریتی آنها که متاثر از باور اعتقادی آن بزرگواران و در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است بیش از پیش در دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور حاکم شود.

دبیر شورای نگهبان، شهید رجایی را فردی با اعتقاد کامل به مبانی قانون اساسی دانست و افزود: شهید رجایی معتقد بود اجرای قانون اساسی می‌تواند مشکلات پیش روی کشور را حل کند و در دوران کوتاه مدیریت خویش در این مسیر حرکت کرد و به همین دلیل نام او در تاریخ ایران اسلامی به عنوان خادم حقیقی مردم ماندگار شد.

وی از مدیران کشور در همه سطوح خواست تا با همین روحیه و با نگاه به پست‌های مدیریتی به عنوان امانتی برای خدمت به مردم، فعالیت کنند.