مربی بدنساز ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران در اردوی تدارکاتی قطر، ملی پوشان را همراهی نمی‌کند و در فیلیپین به تیم ملحق خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران که در دوحه قطر آغاز شده است، جیوانی روسی مربی بدنساز ایتالیایی تیم ملی حضور ندارد.

طبق اعلام کادر فنی، در غیاب روسی، وظایف بدنسازی بازیکنان بر عهده توحید اصغری است که همراه با سایر اعضای کادر در کنار ملی‌پوشان فعالیت می‌کند. اصغری پیش از این نیز در ترکیب کادر فنی تیم ملی حضور داشته و شناخت کافی از بازیکنان دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، جیوانی روسی پس از پایان اردوی قطر و همزمان با حضور تیم ملی در فیلیپین برای رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، به اردوی ملی‌پوشان اضافه خواهد شد و وظایف خود را در کنار دیگر مربیان کادر فنی از سر خواهد گرفت.

تیم ملی والیبال ایران در اردوی دوحه علاوه بر تمرینات آماده‌سازی، سه دیدار دوستانه شامل یک مسابقه برابر مصر در پنجم شهریور و دو دیدار برابر قطر در ۹ و ۱۱ شهریور برگزار خواهد کرد.

کاروان ایران در این اردو با ترکیب ۱۶ بازیکن شامل؛ مرتضی شریفی (کاپیتان)، جواد کریمی، عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، احسان دانش‌دوست، امین اسماعیل‌نژاد، علی حاجی‌پور، آرمان صالحی، محمدرضا حضرت‌پور و نیما باطنی حضور دارد.

اعضای کادر فنی تیم ملی را نیز امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره (ماسور) تشکیل می‌دهند.