کرسی تلاوت نوجوانان دارالقرآن حرم مطهر رضوی، امروز از ساعت ۱۶ و ۳۰ تا ۱۸ عصر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کرسی تلاوت نوجوانان رضوی، به عنوان بزرگترین محفل تخصصی قرآن کریم نوجوانان ، ساعت ۱۶ و ۳۰ تا ۱۸ عصر امروز چهارشنبه، پنجم شهریور، برگزار میشود.
این کرسی تلاوت ویژه نوجوانان را دارالقرآن حرم مطهر رضوی و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در بین نوجوانان و کشف استعدادهای برتر قرآنی با حضور قاریان، حافظان و اجرای گروههای همخوانی نوجوان و اساتید کارشناس برگزار میکند. محمدجواد پناهی، قاری بینالمللی، استادکارشناس این هفته است و اجرای مسابقات قرآن از دیگر بخشهای این کرسی تلاوت خواهد بود.
علاقهمندان برای شرکت در این محفل میتوانند چهارشنبههای هر هفته از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ به صحن جمهوری، دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی مراجعه کنند.