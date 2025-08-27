به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کرسی تلاوت نوجوانان رضوی، به عنوان بزرگترین محفل تخصصی قرآن کریم نوجوانان ، ساعت ۱۶ و ۳۰ تا ۱۸ عصر امروز چهارشنبه، پنجم شهریور، برگزار می‌شود.

این کرسی تلاوت ویژه نوجوانان را دارالقرآن حرم مطهر رضوی و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در بین نوجوانان و کشف استعداد‌های برتر قرآنی با حضور قاریان، حافظان و اجرای گروه‌های هم‌خوانی نوجوان و اساتید کارشناس برگزار می‌کند. محمدجواد پناهی، قاری بین‌المللی، استادکارشناس این هفته است و اجرای مسابقات قرآن از دیگر بخش‌های این کرسی تلاوت خواهد بود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این محفل می‌توانند چهارشنبه‌های هر هفته از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ به صحن جمهوری، دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی مراجعه کنند.