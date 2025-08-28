معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی در سطح کشور داریم که هر یک به اندازه ۱۰ هنرستان ظرفیت دارد ولی نیمی از ظرفیت‌ آنها خالی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل غلامحسین محمدی در نشست با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اظهار کرد: به تصمیم‌هایی در سطح سیاست‌گذاری نیاز داریم تا بتوانیم ظرفیت هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای را هم‌راستا کنیم تا برای ساخت مراکز جدید برای کشور هزینه ایجاد نشود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۲۰ هزار نفر به ظرفیت آموزش و پرورش اضافه کردیم، افزود: بر همین اساس اجرای طرح همنوا از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای همکاری با آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته که مصداق شعار وفاق ملی از سوی دولت چهاردهم است.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیان کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار دانش‌آموز هنرستانی در سطح کشور داریم که به حدود یک میلیون نفر خواهد رسید و استان اردبیل نیز باید از چنین ظرفیتی در مسیر توسعه بهره ببرد.

محمدی با اشاره به اجرای چند طرح ملی برای توسعه آموزش‌های مهارتی عنوان کرد: در قالب این طرح‌های ملی برای همه استان‌ها برش شهرستانی تهیه کردیم تا ببنیم وضعیت موجود چیست و قرار است برای توسعه زیرساخت‌ها و توسعه رشته‌های آموزشی بر اساس آمایش سرزمینی چه کار‌هایی انجام شود.

طرح همنوا در ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجرا می‌شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در همین راستا در قالب طرح همنوا قرار است ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی را به هفت هزار هنرستان در سطح کشور متصل کنیم که در استان اردبیل نیز قرار است طرح در سه شهرستان به اجرا درآید.

محمدی با تاکید بر شعار وفاق برای ایران ماهر در راستای توسعه زیرساخت‌های مهارتی یادآور شد: طرح برای آموزش ۵۰ هزار نفر به ویژه در بخش‌های گردشگری و صنایع دستی در هفت استان برگزار می‌شود و شخص پس از آموزش نهاده‌های تولید دریافت می‌کند تا پس از کنترل کیفی، تولیدات در فروشگاه‌های حضوری و برخط عرضه شود.

وی با اشاره عقب‌ماندگی استان اردبیل از نظر تجهیز و نوسازی مرکز‌های آموزشی اظهار کرد: بعضی استان‌ها پیچیدگی‌هایی دارند که برای آنها کار ویژه‌ای باید انجام شود و از جمله آنها اردبیل است.

محمدی تصریح کرد: منابع استانی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای اردبیل سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد ریال بود که امسال به حدود ۹۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: بخشی از عقب‌ماندگی استان اردبیل مربوط به فرسودگی تجهیزات است که در دهه ۹۰ رخ داده و موجب شده است تا الان زیرساخت‌های لازم را نداشته باشیم؛ در حالی که برای تجهیز یک کارگاه مرتبط با رشته‌های جدید و نوظهور باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شود.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیان کرد: اگرچه امسال منابعی از معاونت علمی و فناوری دریافت کردیم ولی همچنان به منابع بیشتری نیاز داریم؛ منابع سازمان سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد ریال بود که امسال به ۳۵ هزار میلیارد ریال رساندیم که از این محل به اردبیل نیز کمک می‌کنیم، اما انتظار داریم استان نیز پا پیش بگذارد.

محمدی تشریح کرد: در دنیا نرخ ورود به آموزش‌های مهارتی در دنیا ۸۰ درصد ولی آمار ورود به هنرستان‌ها زیر ۴۰ درصد است که البته نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتر شده است و با این وجود بسیار عقب هستیم و از هر ۲ کارجو یک نفر به دلیل فقدان مهارت به شغل پایدار نمی‌رسد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشرفت پایدار برخی کشور‌ها با تغییر الگوی توسعه مهارت گفت: اتفاق خوبی در دولت چهاردهم افتاده است و رئیس‌جمهور توجهی ویژه به پروژه‌های توسعه آموزشی دارد که باید از این فرصت برای توسعه مهارت‌آموزی استفاده کنیم.

محمدی اظهار کرد: استان اردبیل البته با جمعیتی حدود ۱.۵ میلیون نفر ۲۶ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی داریم که شرایط بهتری را برای اردبیل در مقایسه با سایر استان‌ها رقم زده است، به طوری که در کل کشور تنها ۷۰۰ مرکز دولتی داریم.

وی افزود. اتصال مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای با بخش صنعت در قالب کنسرسیوم مهارت در صورت تمرکز مسئولان در بازه زمانی کوتاهی جواب خواهد داد و باید در کنار صنعت، این اتصال به دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها نیز صورت گیرد تا آنها هم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.