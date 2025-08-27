پخش زنده
امروز: -
مسئولان و دستاندرکاران پویش نذر درمان در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند برای همافزایی برای ارتقا کمبودها و زیرساختهای درمانی با مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در نشست مسئولان و دست اندرکاران پویش نذر درمان در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند با مدیرکل صدا و سیمای استان، بر نقش مؤثر رسانه در آگاهسازی عمومی، جلب مشارکت مردمی و تبیین نیازهای حوزه سلامت تأکید شد.
در این دیدار، دکتر صابر رئیس بیمارستان امام رضا (ع)، با اشاره به قدمت بیش از ۷۰ ساله این مرکز درمانی و فرسودگی بخشی از تجهیزات، گفت:بیمارستان امام رضا (ع) به عنوان سانتر اصلی تروما در استان، با حجم بالای مراجعهکنندگان مواجه است و نیاز فوری به کمک تمامی خیران سلامت در تجهیزات و تاسیسات پزشکی دارد.
وی با اشاره به راهاندازی پویش «نذر درمان» گفت: هدف این پویش، جلب حمایت خیرین و مردم برای تأمین نیازهای درمانی است و از رسانه ملی انتظار داریم در معرفی این پویش، فرهنگسازی و مطالبهگری در جامعه نقشآفرین باشد.
احمدی پیما مدیربیمارستان امام رضا بیرجند هم گفت: توسعه زیرساختهای درمانی به گونهای که مردم برای درمان نیاز به مراجعه به دیگر استانها نداشته باشند، از اولویتهای جدی ماست و تحقق این هدف نیازمند مشارکت همگانی، بهویژه خیران و همراهی رسانه است.
مداح، مسئول رسانه و پویش نذر درمان نیز با بیان اینکه بسیاری از مطالبات و کمبودها با کمک خیران و مردم قابل رفع است، گفت: انتظار داریم رسانه در بخشهای رادیویی و تلویزیونی، به ویژه در برنامههای پرمخاطب، به معرفی پویش نذر درمان و بازتاب مسائل بیمارستان بپردازد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم، با استقبال از همکاری با حوزه سلامت استان، گفت: شبکه خاوران همواره در امور خیریه پیشگام بوده و در کنار مجموعههای خدماترسان از جمله دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانها ایستاده است.
آینهدار، افزود: مردم خراسان جنوبی در کارهای خیر، همواره خوش درخشیدهاند و رسانه وظیفه دارد این بستر را برای اطلاعرسانی و مشارکت عمومی فراهم کند.
وی افزود: سلامت مردم از مهمترین اولویتهای رسانه است، چراکه با جان و زندگی افراد در ارتباط مستقیم است و تلاش میکنیم با تولید محتواهای متنوع، هدفمند و متناسب با گروههای مختلف مخاطب، در تبیین نیازها، مطالبهگری و جلب مشارکت مردم نقش مؤثری ایفا کنیم.
آینهدار اعلام کرد: صدا و سیمای خراسان جنوبی آمادگی دارد ضمن کمک به پویشهای این چنینیدر سطح استان، برنامههای جزوه تخصصی سلامت محور شبکه از جمله سیمای سلامت و سیب سلامت رادیو را با مشارکت و همکاری مجموعه اجرایی و درمانی بیمارستان امام رضا (ع) تولید و پخش کند، تا هم خدمات بیمارستان دیده شود و هم توجه مردم به پویش نذر درمان و مشارکت در آن بیشتر جلب شود.
وی افزود:رسانه زمانی مؤثر است که هم اطلاعرسان باشد و هم اعتماد و انگیزه برای مشارکت ایجاد کند و ما در کنار حوزه سلامت هستیم تا با هم صدای نیاز مردم باشیم.
در پایان این نشست، بر تقویت همکاری مشترک رسانه و بیمارستان امام رضا (ع) در مسیر اطلاعرسانی، آگاهیبخشی، مطالبهگری و حمایت از پویش نذر درمان تأکید شد.