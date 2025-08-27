سالن ورزشی چندمنظوره جانباز شهید محمدرضا زنجانی، به مناسبت هفته دولت در شهر مهاجران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: ساخت این سالن ورزشی از سال ۱۳۹۴ در زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع آغاز شده بود، که امسال با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره‌برداری رسید.

علی حقیقی با اشاره به اینکه این سالن ورزشی تا پارسال فقط ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، افزود: با تغییر اعتبارات این سالن از استانی به ملی، موفق شدیم در یک سال گذشته آنرا تکمیل کرده و به بهره برداری برسانیم.

او همچنین با اشاره به افتتاح زمین چمن طبیعی فوتبال در کنار سالن چندمنظوره شهید زنجانی تاکید کرد: در یک سال گذشته ۳۱ طرح ورزشی تکمیل و بیش از ۵۵ هزار متر مربع به سرانه ورزشی استان همدان افزوده شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از افتتاح ۱۵ طرح ورزشی با ۷۷ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۱ سرانه ورزشی استان همدان ۶۱ سانتی متر بود که هم اکنون به ۸۶ سانتی متر رسیده است.